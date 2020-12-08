Масова вакцинація від китайського вірусу стартувала 8 грудня в Британії, першій країні, яка схвалила широке використання вакцини Pfizer / BioNTech проти цієї хвороби

800 000 доз першими отримають люди старше 80 років, які або госпіталізовані, або вже записані на амбулаторні прийоми, а також працівники в будинках престарілих.

90-річна мешканка Ковентрі Маргарет Кінан, якій через тиждень виповниться 91 рік, яка вже отримала вакцину, поділилася своїми враженнями.

"Для мене велика честь бути першим щепленням від COVID-19. Це найкращий подарунок на день народження, який я могла б побажати, оскільки це означає, що я нарешті з нетерпінням чекаю можливості провести час зі своєю сім'єю і друзями в новому році. після того, як я була одна більшу частину року", - розповіла жінка.

Щеплення отримають тільки ті, з ким зв'язалася NHS, щоб домовитися про прийом.

Більшості в країні доведеться почекати до січня-березня 2021 року, коли з'явиться достатньо доз для розширення програми. Влада розраховує убезпечити не менше 25 млн громадян (близько 40% населення) на першому етапі. Країна закупить препарати у семи різних виробників.

Медики стверджують, що тільки вакцинація може зупинити пандемію. Однак і вони точно не знають, як довго тримається захисний ефект. Дослідження показують, що на вакцину можна покладатися не менше 9-10 місяців для більшості випадків.

Що стосується ситуації в Україні, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в кінці першого-початку другого кварталу 2021 року ми чекаємо поставки вакцини в рамках ініціативи COVAX. Відповідно до цієї ініціативи ми розраховуємо на отримання близько 8 млн доз вакцини.

Вакцинація буде проходити в три етапи. Першими вакцину отримають медики та групи ризику. Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я ігор Кузін.

Перший етап вакцинації, проводитиметься, коли Україна отримає вакцину в кількості не більше 10% від населення країни. Під час цього етапу вакцину отримають:

медпрацівник;

військові, які беруть участь в операції Об'єднаних сил;

працівники соціальної сфери;

жителі і персонал спецзаведень (інтернатів, будинків для престарілих і т.п.).

Другий етап вакцинації почнеться, коли кількість вакцин буде від 11% до 20% від кількості населення. Вакцину отримають:

люди в групі ризику (хворі від 60 років);

працівники закладів освіти;

працівники силових структур та МЗС;

ув'язнені та заарештовані;

персонал місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

Третій етап вакцинації проходитиме, коли Україна буде забезпечена вакциною в кількості 21-50% від кількості населення. Тоді вакцинувати будуть хворих від 18 до 59 років та інші категорії населення і професійні групи, які мають високий ризик підхопити вірус.

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