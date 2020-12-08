Массовая вакцинация от китайского вируса стартовала 8 декабря в Британии, первой стране, которая одобрила широкое использование вакцины Pfizer/BioNTech против этой болезни

800 000 доз первыми получат люди старше 80 лет, которые либо госпитализированы, либо уже записаны на амбулаторные приемы, а также работники в домах престарелых.

90-летняя жительница Ковентри Маргарет Кинан, которой через неделю исполнится 91 год, которая уже получила вакцину, поделилась своими впечатлениями.

"Для меня большая честь быть первой прививки от COVID-19. Это лучший подарок на день рождения, который я могла бы пожелать, поскольку это означает, что я наконец с нетерпением жду возможности провести время со своей семьей и друзьями в новом году. после того, как я была одна большую часть года ", - рассказала женщина.

Прививку получат только те, с кем связалась NHS, чтобы договориться о приеме.

Большинству в стране придется подождать до января-марта 2021 года, когда появится достаточно доз для расширения программы. На первом этапе собираютсявакцинировать не менее 25 млн граждан (около 40% населения). Для этого препараты закупят у семи разных производителей.

Медики утверждают, что только вакцинация может остановить пандемию. Однако и они точно не знают, как долго держится защитный эффект. Исследования показывают, что на вакцину можно полагаться не менее 9-10 месяцев для большинства случаев.

Что касается ситуации в Украине, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в конце первого-начале второго квартала 2021 года мы ожидаем поставки вакцины в рамках инициативы COVAX. Согласно этой инициативе мы рассчитываем на получение около 8 млн доз вакцины.

Вакцинация будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска. Об этом сообщил и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

Первый этап вакцинации, будет проводиться, когда Украина получит вакцину в количестве не более 10% от населения страны. Во время этого этапа вакцину получат:

медработники;

военные, которые принимают участие в операции Объединенных сил;

работники социальной сферы;

жители и персонал спецзаведений (интернатов, домов для престарелых и т.п.).

Второй этап вакцинации начнется, когда количество вакцин будет от 11% до 20% от количества населения. Вакцину получат:

люди в группе риска (больные от 60 лет);

работники учреждений образования;

работники силовых структур и МИД;

заключенные и арестованные;

персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.

Третий этап вакцинации будет проходить, когда Украина будет обеспечена вакциной в количестве 21-50% от количества населения. Тогда вакцинировать будут больных от 18 до 59 лет и другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют высокий риск подхватить вирус.

Напомним, китайский вирус погубил семью депутата, больше всего пострадали дети.

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