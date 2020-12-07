Чиновники из украинского правительства рассказали, по каким правилам будет проходить вакцинация от китайского вируса

Детали рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин во время общения с журналистами издания «Лига».

Так, первый этап вакцинации, по словам чиновника, будет проводиться, когда вакцину получат не менее 10% от общего населения страны. В этот этап прививку получат медработники, военные, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений.

Второй этап вакцинации предусматривает, что вакцину получат 11-20% общего населения Украины. Сюда войдут люди из группы риска (старше 60 лет), работники учреждений образования, силовики, заключенные и арестованные, а также персонал из мест лишения свободы.

А вот третий этап вакцинации будет проходить, когда вакциной обеспечат до 50% населения Украины. Тогда будут прививать больных от 18 до 59 лет, а также другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в группу риска.

При этом, рассказа Кузин, если какая-то группы будет отказывать от прививания, вакцину будут передавать следующим группам населения.

Напомним, китайский вирус погубил семью депутата, больше всего пострадали дети.

Также рассказывала Politeka, что ситуация с украинскими больницами существенно изменилась, врачи бьются в истерике.

Также Politeka писала, что китайский вирус забрал жизни влюбленных в Киевской области.