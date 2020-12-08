Джамала показала, як проводить час в Єгипті зі своєю сім'єю

Як пише Politeka.net, популярна українська виконавиця поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram.

Зараз артистка відпочиває в сонячному Єгипті разом зі своїми синами, а також батьком і свекром. А ось чоловік Джамали не зміг вирватися.

Артистка вже встигла поплавати з черепахою.

Також Джамала показала, як плаває її молодший син. На відео п'ятимісячний Селім-Гірай одягнений в миле біле боді в сірий горошок. Він плавав на крихітному надувному колі зі спеціальним фіксатором для голови.

Старший син артистки Емір обійшовся тільки надувними нарукавниками.

Прийшов час і для більш екстремальних розваг. Джамала разом з дідусями вирушила кататися в пустелю. Варто відзначити, на цих кадрах артистка вперше показала свого свекра-красеня.

"Один дідусь-добре, а два - ще краще! Хто там говорив, що бабусі-найкращі няні? Мені пощастило, у мене кращі няні-дідусі! Вони перший раз в Єгипті, такі радісні, як діти ❤️❤️❤️", - написала співачка.

"Це пишність бачити ваші щасливі очі", " чудово! Всі такі щасливі😍! Супер👍 🔥 👏!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, щаслива Джамала показала своїх улюблених хлопчиків, сімейні кадри:"Боже, які ви милі".

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