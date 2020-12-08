Джамала показала, как проводит время в Египте со своей семьей

Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница поделилась снимками на своей странице в Инстаграм.

Сейчас артистка отдыхает в солнечном Египте вместе со своими сыновьями, а также отцом и свекром. А вот муж Джамалы не смог вырваться.

Артистка уже успела поплавать с черепахой.

Также Джамала показала, как плавает ее младший сын. На видео пятимесячный Селим-Гирай одет в милое белое боди в серый горошек. Он плавал на крошечном надувном круге со специальным фиксатором для головы.

Старший сын артистки Эмир обошелся только надувными нарукавниками.

Пришло время и для более экстремальных развлечений. Джамала вместе с дедушками отправилась кататься в пустыню. Стоит отметить, на этих кадрах артистка впервые показала своего свекра-красавца.

«Один дедушка — хорошо, а два — ещё лучше! Кто там говорил, что бабушки — лучшие няни? Мне повезло, у меня лучшие няни — дедушки! Они первый раз в Египте, такие радостные, как дети ❤️❤️❤️», - написала певица.

«Это великолепие видеть Ваши счастливые глазки», «Замечательно! Все такие счастливые😍! Супер 👍🔥👏!», - пишут в комментариях.

Напомним, счастливая Джамала показала своих любимых мальчиков, семейные кадры: "Боже, какие вы милые".

Как сообщала Politeka, старшая сестра-красавица Джамалы поразила внешностью, редкие фото: "Как две капли воды".

Также Politeka писала, что эффектная Джамала в платье с пикантным вырезом показала, как спасается от жары: "Прекрасная".