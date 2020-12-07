Джамала показала новые кадры своего отдыха в Египте

Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница поделилась снимками на своей странице в Инстаграм.

На этот даз Джамала показала, как с сыном Эмиром и двумя дедушками, которые судя по всему в восторге от времени, проведенного с внуком.

«Наше путешествие по марсианской пустыне 😂 Один дедушка — хорошо, а два — ещё лучше! Кто там говорил, что бабушки — лучшие няни? Мне повезло, у меня лучшие няни — дедушки! Они первый раз в Египте, такие радостные, как дети», -написала артистка.

Джамала добавила, что массу впечатлений получили не только дедушки, но и Эмир.

Видели кристаллы, гору ороговевших ракушек, кораллов. Даже не верится, что когда-то на этом месте было море. Эмир в шоке 😂 Его впечатлений хватит на целый год!», - рассказала певица.

«Класс😍 Дедушки молодцы❤», «И правда, дедушки несправедливо недооценены как няни))) У меня тоже дедушки лучшие помощники с детьми ❤️ ❤️ ❤️Прекрасного отдыха!», «Джамала, какие вы чудесные!😍», «Класс, фотки суперррррр, а дедушки всегда лучше всякой няни», - фолловеры артистки комментируют кадры.

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