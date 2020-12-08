Керівник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий допоміг своєму колезі Юрію Ткачу підготуватися до зими
Як повідомляє Politeka.net, він виклав на сторінці в соцмережі "Instagram" нове відео з вбиральні, де артисти говятся до нового виступу. Євген Кошовий зняв на камеру Юрія Ткача, який одягнув теплий коричневий кожух, ймовірно, йому тільки підібрали верхній одяг.
"Прийшла зима - одягли Юру", - зазначив актор за кадром.
У відповідь Ткач розстебнув кожух і почав чепуритися. Він прийняв героїчну позу, вип'ятив убік живіт, обтягнутий чорною футболкою, і вимовив: "У Юри струнка фігура", чим викликав напад реготу у Кошового.
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Трохи пізніше Євген виклав фото свого перетворення: зірка "Квартал 95" вбрався в розкішний чорний смокінг з краваткою метеликом і прийняв солідний вигляд, запустивши руки кишені. Образ артиста доповнили великі сонцезахисні окуляри.
"Ян Табачник. Початок", - жартівливо підписав знімок актор.
Раніше Євген Кошовий зізнався, що перехворів китайським вірусом і тепер абсолютно здоровий. За словами артиста, він отримав негативний результат тесту, а значить може закінчувати самоізоляцію. "Кварталівець" виклав у соцмережу кадри, на яких поділився своєю радістю з шанувальниками.
Нагадаємо, стан зараженого Кошового з "Кварталу 95" раптово змінився, зірка перервав мовчання.
Як повідомляла Politeka, заражений і розповнілий Кошовий з "Квартал 95 «показав зайве на домашньому відео:»Мій Гриша".
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