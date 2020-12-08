Руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой помог своему коллеге Юрию Ткачу подготовиться к зиме
Как сообщает Politeka.net, он выложил на странице в соцсети "Инстаграм" новое видео из гардеробной, где артисты говятся к новому выступлению. Евгений Кошевой снял на камеру Юрия Ткача, надевшего теплый коричневый тулуп, вероятно, ему только подобрали верхнюю одежду.
"Пришла зима - одели Юру", - отметил актер за кадром.
В ответ Ткач расстегнул тулуп и начал прихорашиваться. Он принял героическую позу, выпятил в сторону живот, обтянутый черной футболкой, и произнес: "У Юры стройная фигура", чем вызвал приступ хохота у Кошевого.
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Чуть позже Евгений выложил фото своего преображения: звезда "Квартал 95" нарядился в роскошный черный смокинг с галстуком бабочкой и принял солидный вид, запустив руки карманы. Образ артиста дополнили крупные солнцезащитные очки.
"Ян Табачник. Начало", - шутливо подписал снимок актер.
Ранее Евгений Кошевой признался, что переболел китайским вирусом и теперь абсолютно здоров. По словам артиста, он получил отрицательный результат теста, а значит может заканчивать самоизоляцию. "Кварталовец" выложил в соцсеть кадры, на которых поделился своей радостью с поклонниками.
Напомним, состояние зараженного Кошевого из «Квартала 95» внезапно изменилось, звезда прервал молчание.
Как сообщала Politeka, зараженный и располневший Кошевой из "Квартал 95" показал лишнее на домашнем видео: «Мой Гриша».
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".