Не могут без хохмы

Руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой помог своему коллеге Юрию Ткачу подготовиться к зиме

Как сообщает Politeka.net, он выложил на странице в соцсети "Инстаграм" новое видео из гардеробной, где артисты говятся к новому выступлению. Евгений Кошевой снял на камеру Юрия Ткача, надевшего теплый коричневый тулуп, вероятно, ему только подобрали верхнюю одежду.

"Пришла зима - одели Юру", - отметил актер за кадром.

В ответ Ткач расстегнул тулуп и начал прихорашиваться. Он принял героическую позу, выпятил в сторону живот, обтянутый черной футболкой, и произнес: "У Юры стройная фигура", чем вызвал приступ хохота у Кошевого.

Чуть позже Евгений выложил фото своего преображения: звезда "Квартал 95" нарядился в роскошный черный смокинг с галстуком бабочкой и принял солидный вид, запустив руки карманы. Образ артиста дополнили крупные солнцезащитные очки.

"Ян Табачник. Начало", - шутливо подписал снимок актер.

Ранее Евгений Кошевой признался, что переболел китайским вирусом и теперь абсолютно здоров. По словам артиста, он получил отрицательный результат теста, а значит может заканчивать самоизоляцию. "Кварталовец" выложил в соцсеть кадры, на которых поделился своей радостью с поклонниками.

Напомним, состояние зараженного Кошевого из «Квартала 95» внезапно изменилось, звезда прервал молчание.

Как сообщала Politeka, зараженный и располневший Кошевой из "Квартал 95" показал лишнее на домашнем видео: «Мой Гриша».

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" похвастался, сколько денег выделяет на жену и дочь: "Смотри, будешь жрать шапку...".