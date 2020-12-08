Танцівниця та хореограф Олена Шоптенко привернула увагу публіки соковитим кадром

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка "Танців з зірками" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нове фото, на якому постала в півоберта великим ракурсом.

Яскраво нафарбована дівчина, з акцентом на очі, накинула на плечі синє пальто і, судячи по вузькій "смужці" тіла, у неї під ним нічого немає, або декольте такої глибини, що розбурхує фантазію.

Олена "вистрелила" оченятами в камеру, злегка відкривши рот.

У підписі дівчина розговорилася про особисте:

"А знаєте, який загальноприйнятий факт допомагає мені останнім часом у спілкуванні з навколишнім неідеальним світом? 🧐 Якщо мені щось не подобається в людині, не важливо близька він мені чи ні, значить ця сама якість є в мені, 🤷‍♀️ і питання відразу відпадають. ️ 😅 Так що залишається прийняти і пробачити. Згодні?"

Користувачі кинулися обговорювати пост, думки, варто відзначити, розділилися:

"Ну, не зовсім. Ось наприклад - пунктуальність. Завжди всі спізнюються, а я майже ніколи) це якось індивідуально, не потрібно відразу все на себе чіпляти"

"Згодна на всі 200%😉"

"Перевіримо)"

"Згодна на 101% всі люди в нашому просторі - наші дзеркала. І найяскравіші дзеркала - наші дітки! Віддзеркалюють нас по повній 😂"

"Чарівна😍"

Раніше ми повідомляли, чемпіонка з бальних танців Шоптенко опублікувала в соцмережі мотивуючий ролик, в якому постала на пробіжці в спортивному костюмі. Дівчина закликала користувачів наслідувати її приклад і займатися спортом навіть взимку.

Нагадаємо, що ніжна Шоптенко скинула зайве, заткнувши за пояс муз Тарантіно:»Боже, яка ви...".

Також Politeka писала, що Шоптенко подражнила оголеною частиною тіла, вразивши навіть Саніну:»Просто супер".