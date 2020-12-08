Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко привлекла внимание публики сочным кадром

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда "Танців з зірками" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое фото, на котором предстала в полоборота крупным ракурсом.

Ярко накрашенная девушка, с акцентом на глаза, накинула на плечи синее пальто и, судя по узкой "полоске" тела, у нее под ним ничего нет, либо декольте такой глубины, что будоражит фантазию.

Алена стрельнула глазками в камеру, слегка приоткрыв рот.

В подписи девушка разоткровенничалась о личном:

"А знаете, какой общепринятый факт помогает мне в последнее время в общении с окружающим неидеальным миром? 🧐 Если мне что-то не нравится в человеке, не важно близкий он мне или нет, значит это самое качество есть во мне 🤷‍♀️ И вопросы сразу отпадают 😅 Так что остаётся принять и простить 😁 Согласны?"

Пользователи кинулись обсуждать пост, мнения, стоит отметить, разделились:

"Ну, не совсем. Вот к примеру - пунктуальность. Всегда все опаздывают, а я почти никогда ) это как-то индивидуально, не нужно сразу все на себя цеплять"

"Согласна на все 200%😉"

"Проверим)"

"Согласна на 101% Все люди в нашем пространстве - наши зеркала. И самые яркие зеркала - наши детки! Зеркалят нас по полной 😂"

"Обворожительная😍"

Ранее мы сообщали, чемпионка по бальным танцам Шоптенко опубликовала в соцсети мотивирующий ролик, в котором предстала на пробежке в спортивном костюме. Девушка призвала пользователей последовать ее примеру и заниматься спортом даже зимой.

Напомним, что нежная Шоптенко сбросила лишнее, заткнув за пояс муз Тарантино: «Боже, какая вы…».

Также Politeka писала, что Шоптенко подразнила обнаженной частью тела, впечатлив даже Санину: «Просто супер».