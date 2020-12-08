Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, через що пройшла разом зі своїм чотирилапим другом

Зірці довелося відвезти свого пса Рафіка до ветеринара на операцію через серйозну патологію, передає Politeka.net. Вона виклала кадри з клініки на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".

Леся Нікітюк веде мікроблог від імені свого вихованця і в одному з постів поділилася неприємною новиною: песику потрібна була кастрація. Дівчина відвезла Рафіка на процедуру, щоб уникнути ускладнень.

"У господині немає вибору... мої бубонці так і не побачили цей прекрасний світ; ((вони залишилися всередині!

Потрібно видалити їх, є ризик онкології", - йдеться в повідомленні.

Пізніше вже на своїй офіційній сторінці Леся розмістила спільне фото з собачкою, до голови якої прикріпили огороджувальний конус. На знак підтримки, господиня одягла точно таке ж пристосування.

"І в горі, і в радості", - зворушливо підписала пост знімок телеведуча. Вона також виклала кадри Рафіка в камері для анестезії і на операційному столі.

Користувачі соцмережі підтримали Лесю Нікітюк у коментарях:

"Манюнь😔 як же важко вони відходять від наркозу"; "був пацан інет пацана"; " це шоб Леся від бліх не свербіла?) "; "Блін, ну як вам таке в голову приходить 😂 я впала зі стільця просто😆 😆"; "справжня жінка, своїх не кидає"; "Леся, ти солідарна з Рафіком !!!! 👍що йому не прикро"; " ви були присутні на операції ?? 😲 😲 😲 ви смілива... побачити мої фотографії Рафіка від нас"; " його так трясло, Лесь, ти не ридала? шкода як-не-як"; "О Господи, тримайтеся. Операція - це страшно".

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