Медики у Чернівцях ще з весни б'ють на сполох через брак кисню, однак на їхні звернення ніхто не реагує

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Крім того, вона зізналася, що на неї тиснуть місцеві чиновники, адже їм не подобається, що лікар занадто багато говорить про ситуацію з коронавірусом в регіоні.

За її словами, до медзакладу приїжджали місцеві чиновники, які не приховували свою упереджену позицію. Чиновники вже давно наплювали на ситуацію в лікарні, кинувши лікарів самих розгрібати все і шукати вихід. Лікарі звернулися до волонтерів і довгий час тільки вони тримали лікарню на плаву.

Вона згадала, що невеликий позитивний зсув був тільки після мітингу людей – тоді в лікарні за лічені дні встановили кисневу станцію і збільшили кількість точок дотації кисню.

"Нічого не роблять, крім агресії до мене і попередження, що я неправильно роблю, що я не патріот свого відділення, іноді перевіряють історії моїх пацієнтів. Для чого - не знаю. А ось щоб щось робилося, то реакції ніякої",- скаржиться Кобевко.

До того, зазначає лікар, в інфекційному відділенні з 60-100 пацієнтами було всього чотири таких точки. Дещо тримала ситуацію на плаву лише волонтерська допомога - кисневі подушки та концентратори.

"Ми ще на початку квітня кричали про нехватку кислорода криком, і в травні кричали, були пікові моменти і багато пацієнтів, які потребували кисню, і тоді взагалі ніяких кроків не було зроблено", - згадала Кобевко.

Варто нагадати, що Кобевко від самого початку пандемії детально висвітлює ситуацію в чернівецькій лікарні, озвучуючи факти, які абсолютно не збігаються з позицією місцевої влади Буковини.

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