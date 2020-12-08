Медики в Черновцах еще с весны бьют тревогу из-за нехватки кислорода, однако на их обращения никто не реагирует

Об этом рассказала врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко в интервью "Цензор.НЕТ".

Кроме того, она призналась, что на нее давят местные чиновники, ведь им не нравится, что врач слишком много говорит о ситуации с коронавирусом в регионе.

По ее словам, в медучреждение приезжали местные чиновники, которые не скрывали свою предвзятую позицию. Чиновники уже давно наплевали на ситуацию в больнице, бросив врачей самих разгребать все и искать выход. Врачи обратились к волонтерам и долгое время только они держали больницу на плаву.

Она вспомнила, что небольшой положительный сдвиг был только после митинга людей – тогда в больнице за считанные дни установили кислородную станцию и увеличили количество точек дотации кислорода.

"Ничего не делают, кроме агрессии ко мне и предупреждения, что я неправильно поступаю, что я не патриот своего отделения, иногда проверяют истории моих пациентов. Для чего – не знаю. А вот чтобы что-то делалось, то реакции никакой", – жалуется Кобевко.

До того, отмечает врач, в инфекционном отделении с 60-100 пациентами было всего четыре таких точки. Несколько держала ситуацию на плаву только волонтерская помощь – кислородные подушки и концентраторы.

"Мы еще в начале апреля кричали о нехватке кислорода криком, и в мае кричали, были пиковые моменты и многие пациенты, которые нуждались в кислороде, и тогда вообще никаких шагов не было сделано", – вспомнила Кобевко.

Стоит отметить, что Кобевко с самого начала пандемии подробно освещает ситуацию в черновицкой больнице, озвучивая факты, которые совершенно не совпадают с позицией местных властей Буковины.

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