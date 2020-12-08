Не завжди медики можуть допомогти...

Коронавірус не шкодує нікого і все частіше губить життя дітей в Україні

Так, на Рівненщині від ускладнень COVID-19 померла 14-річна жителька села Привітне. Дівчинка мала кілька важких вроджених патологій, зокрема, генетичну та серцеву.

Про трагедію повідомила прес-служба Рівненської облдержадміністрації в Facebook.

За інформацією заступника начальника обласного управління охорони здоров'я Олени Гандзюк, пацієнтка поступила 5 грудня в Млинівську ЦРЛ у важкому стані. Хвору доставили в тяжкому стані реанімацію обласної дитячої лікарні. 6 грудня її стан погіршився, і вночі дівчинка померла.

Також за добу в Рівненській області багато хто не справилися з вірусом та померли 89-річний житель с. Заболотенці Млинівського району, дубенчанин 63 років, 65-річний житель с.Башарівка Радивилівського району, жителі Рівного 73 і 83 років і двоє – 66 років.

Коронавірус також забрав життя 14-річної українки у Кропивницькому. Медики звинувачують у всьому батьків, які просто відмовилися від госпіталізації, хоча дитина була "важкою".

Лікарі невідкладної допомоги запідозрили у дитини краснуху. Коли батьки відмовилися їхати в лікарню, лікарі направили наступного дня обстежити дитину в стаціонарі. Але горе-батьки знову проігнорували призначення і через день дівчинка померла - пізніше з'ясувалося, що у неї був коронавірус.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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