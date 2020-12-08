Не всегда медики могут помочь...

Коронавирус не жалеет никого и все чаще губит жизни детей в Украине

Так, на Ривненщине от осложнений COVID-19 умерла 14-летняя жительница села Приветное. Девочка имела несколько тяжелых врожденных патологий, в частности, генетическую и сердечную.

О трагедии сообщила пресс-служба Ривненской облгосадминистрации в Facebook.

По информации заместителя начальника областного управления здравоохранения Елены Гандзюк, пациентка поступила 5 декабря в Млыновскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Больную доставили в тяжелом состоянии в реанимацию областной детской больницы. 6 декабря ее состояние ухудшилось, и ночью девочка умерла.

Также за сутки в Ривненской области многие не справились с вирусом и умерли 89-летний житель с. Заболотенцы Млыновского района, дубенчанин 63 лет, 65-летний житель с. Башаровка Радивиловского района, жители Ривне 73 и 83 лет и двое – 66 лет.

Коронавирус также забрал жизнь 14-летней украинки в Кропивницком. Медики винят во всем родителей, которые попросту отказались от госпитализации, хотя ребенок был "тяжелым".

Врачи неотложки заподозрили у ребенка краснуху. Когда родители отказались ехать в больницу, врачи направили на следующий день обследовать ребенка в стационаре. Но горе-родители снова проигнорировали назначение и через день девочка умерла - позже выяснилось, что у нее был коронавирус.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус забрал жизнь супругов на Киевщине, ушли с разницей в несколько дней.