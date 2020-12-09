Співачка Настя Каменських без тіні збентеження розбурхала публіку пікантними кадрами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 33-річної зірки в Instagram опубліковано свіже фото, на якому співачка позує в мегавідвертому образі.

На Насті біла блуза, розкрита на грудях та зав'язана на талії - при чому красуня "забула" надіти ліфчик, чим невимовно порадувала фанатів, а також облягаючі чорні штани і стильний капелюшок з великими полями.

Кучерява брюнетка млосно задерла підборіддя й відкрила ротик, хвилююче поглянувши в камеру.

"Belisimo ❤️"; "Вогонь.🔥 ", - так відреагували на пост її шанувальники.

В цей час сама Каменських запостила у себе в мікроблозі не менш соковите фото. Зірка розташувалася на дивані, витягнувши "нескінченні" ніжки. На ній було чорне міні-плаття з блискучим відливом та босоніжки. Від "смачного" декольте неможливо відвести погляд, тим більше наряд якнайкраще підкреслив її пишну "гордість".

Настя театрально підкинула руку й закрила очі, ніби від задоволення.

"У кожного є та сама пісня, яка, скільки б не слухав, потрапляє в саме серце ☺ ️ її не просто слухаєш, а відчуваєш кожною клітинкою. І навіть у найхолодніший зимовий вечір вона подарує неймовірне тепло ☺ ставьте❤️, якщо згодні", - підписала це фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, залишивши безліч компліментів в коментарях:

"Фотки на підлозі 😍 😍 😍красиві🔥 🔥 "

"Ох.. Вах 🖤 🐾 "

"Ухххх Краса 🔥 🔥 "

"Ноги космос"

"Ох Настя, що ти зі мною робиш"

"Шикарна солодка бажана блаженна всесвіт цариця моя 👑 🙏 💋 "

Нагадаємо, що соковита Настя Каменських у білизні та хутрі похвалилася пікантними фото від Плакидюк: "дуже смачно...".

Як повідомляла Politeka, стильна Каменських "втекла" з дому і зачарувала зірку "Холостяка" розкутою позою: "ти народжувати взагалі збираєшся?".