Епідеміолог Андрій Александрін оцінив ситуацію з епідемією в Україні
Свій коментар лікар дав в інтерв'ю "Главреду".
За його словами, реальна кількість заражених може бути набагато більше, ніж говориться в щоденній статистиці, тому і прогноз на найближчий час робити досить складно.
"Не можна сказати, тому що ми досі не маємо реальної картини - офіційну статистику в нашій країні можна множити в кілька разів як мінімум", - зазначив експерт.
Александрін впевнений, що епідемія все таки піде на спад і не це повинен вплинути важливий фактор.
"Якщо наша держава підготується і восени 2021 року у нас почнеться широкомасштабна вакцинальна кампанія, то до червня 2022 року ми можемо повернутися до нормального життя.
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Зазначимо, що за минулу добу, 8 грудня, в Україні підтвердили 12 585 нових випадків зараження вірусом. При цьому видужали майже на 2 тисячі осіб більше. Всього з початку пандемії в країні заразилися вже 845 343 осіб, померли - 14 204, одужали - 451 118.
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