Эпидемиолог Андрей Александрин оценил ситуацию с эпидемией в Украине



Свой комментарий врач дал в интервью "Главреду".



По его словам, реальное количество зараженных может быть намного больше, нежели говорится в ежедневной статистике, поэтому и прогноз на ближайшее время делать довольно сложно.

"Нельзя сказать, потому что мы до сих пор не имеем реальной картины - официальную статистику в нашей стране можно умножать в несколько раз как минимум", - отметил эксперт.

Александрин уверен, что эпидемия все таки пойдет на спад и не это должен повлиять важный фактор.

"Если наше государство подготовится и осенью 2021 года у нас начнется широкомасштабная вакцинальная кампания, то к июню 2022 года мы можем вернуться к нормальной жизни.

Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения вирусом. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Всего с начала пандемии в стране заразились уже 845 343 человек, умерли - 14 204, выздоровели - 451 118.





Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.



