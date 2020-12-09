Эпидемиолог Андрей Александрин оценил ситуацию с эпидемией в Украине
Свой комментарий врач дал в интервью "Главреду".
По его словам, реальное количество зараженных может быть намного больше, нежели говорится в ежедневной статистике, поэтому и прогноз на ближайшее время делать довольно сложно.
"Нельзя сказать, потому что мы до сих пор не имеем реальной картины - официальную статистику в нашей стране можно умножать в несколько раз как минимум", - отметил эксперт.
Александрин уверен, что эпидемия все таки пойдет на спад и не это должен повлиять важный фактор.
"Если наше государство подготовится и осенью 2021 года у нас начнется широкомасштабная вакцинальная кампания, то к июню 2022 года мы можем вернуться к нормальной жизни.
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Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения вирусом. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Всего с начала пандемии в стране заразились уже 845 343 человек, умерли - 14 204, выздоровели - 451 118.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.
Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.