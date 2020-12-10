Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе за навчанням

На фото Кортні позує в в шкіряній спідниці, піджаку і чоботях. Красуня лежить на ліжку, а в руках тримає білий аркуш паперу. Зірка в такому образі вирішила зайнятися навчанням, спокусливо вигнувшись для кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Навчання", - написала зірка під фото.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви його розчавили"," вивчати її лінії"," це приголомшливий образ для навчання"," Кортні, ти моя улюблена Мінні"," посилаю вам багато любові і положення у Вашому житті"," якби ви відповіли, це була б мрія"," я готуюся до іспитів в одязі, яку купила в Інтернеті, тому що нікуди не можу"," Люблю тебе, я великий шанувальник"," я буквально думав, що це Кайт"," Моя принцеса з Діснея","будь ласка, дайте нам пораду, як бути такою чудовою".

Повідомлялося, що американська світська левиця і модель Кім Кардашьян вразила стильною фотосесією.

Так, Кім з'явилася перед камерою в шовковому брючному костюмі блакитного кольору, підкресливши" осину " талію пояском. На голові у Кардашьян красувався строкатий беретик, а на руках мереживні рукавички. На шиї модель зав'язала стрічку в тон костюма.

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