Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе за навчанням
На фото Кортні позує в в шкіряній спідниці, піджаку і чоботях. Красуня лежить на ліжку, а в руках тримає білий аркуш паперу. Зірка в такому образі вирішила зайнятися навчанням, спокусливо вигнувшись для кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Навчання", - написала зірка під фото.
Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після крику відчаю опинився на лікарняному ліжку: "Спирт?"
Скандальна Фреймут показала рідкісні кадри з підрослим сином, якого зазвичай приховує: "У вітальні вранці..."
Трагічно обірвалося життя відомої актриси, світ кіно зазнав величезної втрати: "Її будуть любити вічно"
Як виглядала і як виживала Тіна Кароль без грошей і слави, рідкісні кадри: "В 14 років втекла з..."
"Ви його розчавили"," вивчати її лінії"," це приголомшливий образ для навчання"," Кортні, ти моя улюблена Мінні"," посилаю вам багато любові і положення у Вашому житті"," якби ви відповіли, це була б мрія"," я готуюся до іспитів в одязі, яку купила в Інтернеті, тому що нікуди не можу"," Люблю тебе, я великий шанувальник"," я буквально думав, що це Кайт"," Моя принцеса з Діснея","будь ласка, дайте нам пораду, як бути такою чудовою".
Повідомлялося, що американська світська левиця і модель Кім Кардашьян вразила стильною фотосесією.
Так, Кім з'явилася перед камерою в шовковому брючному костюмі блакитного кольору, підкресливши" осину " талію пояском. На голові у Кардашьян красувався строкатий беретик, а на руках мереживні рукавички. На шиї модель зав'язала стрічку в тон костюма.
Нагадаємо, спекотна Кортні Кардашьян побешкетувала у ванній, почавши роздягатися перед камерою
Також Politeka писала, що Кортні Кардашьян влаштувала Нічний заплив з подругою в тісному купальнику
А ще Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян в супер-сміливому міні помірялася значними формами з сестрою