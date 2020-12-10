Известная модель Кортни Кардашьян показала себя за учебой
На фото Кортни позирует в в кожаной юбке, пиджаке и сапогах. Красотка лежит на кровати, а в руках держит белый лист бумаги. Звезда в таком образе решила заняться учебой, соблазнительно выгнувшись для кадра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Учеба", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:
Оля Полякова не устояла перед голубоглазым и помолодевшим Андреем Данилко, кадры страсти: "Красавчик мой!"
Мощный пожар пылает в центре города, огонь перекинулся на соседние здания: первые кадры ЧП
Учительницу, которая избила на уроке ребенка, постигло наказание: "Никто не имеет права унижать детей"
Кучерявая Лорак обтянула себя кожей, удивив неестественной фигурой: "Бедро будто отдельно..."
"Вы его раздавили", "изучать ее линии", "Это потрясающий образ для учебы", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Посылаю вам много любви и положения в вашей жизни", "Если бы вы ответили, это была бы мечта", "я готовлюсь к экзаменам в одежде, которую купила в Интернете, потому что никуда не могу", "Люблю тебя, я большой поклонник", "Я буквально думал, что это Кайт", "Моя принцесса из Диснея", "пожалуйста, дайте нам совет, как быть такой великолепной".
Сообщалось, что американская светская львица и модель Ким Кардашьян впечатлила стильной фотосессией.
Так, Ким появилась перед камерой в шелковом брючном костюме голубого цвета, подчеркнув "осиную" талию пояском. На голове у Кардашььян красовался пестрый беретик, а на руках кружевные перчатки. На шее модель завязала ленточку в тон костюма.
Напомним, знойная Кортни Кардашьян пошалила в ванной, начав раздеваться перед камерой
Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян устроила ночной заплыв с подругой в тесном купальнике
А еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в супер-смелом мини померилась внушительными формами с сестрой