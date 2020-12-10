Известная модель Кортни Кардашьян показала себя за учебой

На фото Кортни позирует в в кожаной юбке, пиджаке и сапогах. Красотка лежит на кровати, а в руках держит белый лист бумаги. Звезда в таком образе решила заняться учебой, соблазнительно выгнувшись для кадра. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Учеба", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили сотни тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы его раздавили", "изучать ее линии", "Это потрясающий образ для учебы", "Кортни, ты моя любимая Минни", "Посылаю вам много любви и положения в вашей жизни", "Если бы вы ответили, это была бы мечта", "я готовлюсь к экзаменам в одежде, которую купила в Интернете, потому что никуда не могу", "Люблю тебя, я большой поклонник", "Я буквально думал, что это Кайт", "Моя принцесса из Диснея", "пожалуйста, дайте нам совет, как быть такой великолепной".

Сообщалось, что американская светская львица и модель Ким Кардашьян впечатлила стильной фотосессией.

Так, Ким появилась перед камерой в шелковом брючном костюме голубого цвета, подчеркнув "осиную" талию пояском. На голове у Кардашььян красовался пестрый беретик, а на руках кружевные перчатки. На шее модель завязала ленточку в тон костюма.

Напомним, знойная Кортни Кардашьян пошалила в ванной, начав раздеваться перед камерой

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