Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як відпочиває

На фото Келлі була в білій футболці і трусиках. Красуня лежала на дивані і хвалилася своєю красою, частково засвітивши п'яту точку на знімку. Волосся у Гейл були розпущеними, а на руці можна побачити браслет. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це виглядає дійсно добре. Повна картина, напевно, виглядає дуже добре", "Вау, захват", "знову прекрасна", "дуже красива жінка" ," ти завжди така приголомшлива"," красиві фотографії"," спасибі, красуня"," красиві очі, такі привабливі", " класна, суперська, сексуальна красуня!", "Ой, давай! Перестань нас дражнити!", "Тильна сторона, напевно, виглядає дійсно добре".

Ми писали, що супермодель Келлі Гейл з Victoria's Secret подражнила фанатів, поставши перед камерою в мікро-бікіні на відпочинку.

Так, кадр Гейл вирішила ніяк не підписувати. На ньому супермодель позує в міні-купальнику, завдяки якому в камеру потрапила бездоганна фігура дівчини.

Нагадаємо, Келлі Гейл з Victoria's Secret оголила апетитні "персики", захоплюючи виглядом

А ще Politeka писала, що повністю роздягнена красуня з "Victoria's Secret" засліпила своєю пишністю в останніх променях сонця

Також Politeka повідомляла, що брюнетка з "Victoria's Secret" блиснула "підсмаженими" булочками в мікро-бікіні



