Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как отдыхает

На фото Келли была в белой футболке и трусиках. Красотка лежала на диване и хвасталась своей красотой, частично засветив пятую точку на снимке. Волосы у Гейл были распущенными, а на руке можно увидеть браслет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Этот выглядит действительно хорошо. Полная картина, наверное, выглядит очень хорошо", "Вау, восторг", "Снова прекрасная", "Очень красивая женщина", "Ты всегда такая потрясающая", "Красивые фотографии", "Спасибо, красавица", "Красивые глаза, такие привлекательные", "классная, суперская, сексуальная красотка!", "Ой, давай! Перестань нас дразнить!", "Тыльная сторона, наверное, выглядит действительно хорошо".

Мы писали, что супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила фанатов, представ перед камерой в микро-бикини на отдыхе.

Так, кадр Гейл решила никак не подписывать. На нем супермодель позирует в мини-купальнике, благодаря которому в камеру попала безупречная фигура девушки.

Напомним, Келли Гейл из Victoria’s Secret обнажила аппетитные "персики", восхищая видом

А еще Politeka писала, что полностью раздетая красотка из "Victoria’s Secret" ослепила своим великолепием в последних лучах солнца

Также Politeka сообщала, что брюнетка из "Victoria’s Secret" блеснула "поджаренными" булочками в микро-бикини



