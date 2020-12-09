Реальна зовнішність екс-солістки групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої стала предметом гарячих суперечок в Мережі
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 30-річної зірки в Instagram опублікований цікавий фотоколаж, де співачка представлена в нафарбованому вигляді й без макіяжу.
Зокрема, красуні "витерли" очі та губи: яскравість Надя, звичайно, втратила, але зате проявилася жіноча ніжність, натуральність і якась загадковість.
На всіх кадрах Дорофєєва постала в золотистій сорочці, з зібраним ззаду волоссям.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
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"Сміло...але такій красі можна))) люблю❤️"
"Які щічки)))"
"без макіяжу навіть краще"
"я і не помітив відмінності"
"Без косметики (жах"
Раніше ми повідомляли, в Мережі показали фото Наді в зухвалому вбранні. Зірка робила селфі, будучи в чорно-білій сукні, зона декольте якої гідна пензля художника. А спокусливий виріз може підняти градус.
Дорофєєва з двома милими високими хвостиками грайливо подивилася в камеру.
"Як вам образ @nadyadorofeeva? Поставимо ♥️?", - підписав фото автор поста.
"Клас❤️"; "Шикарний⚡"; "Супер😍";" Шик, блиск💖"; " класний чохол і я думаю всі ж помітили що Надя причепила 1 страз там де яблуко відкушене? 😂 🙂 ♥ ️ ❤", - коментували користувачі.
Крім того, ми писали, що чоловік Дорофєєвої співак Володимир Дантес епатував публіку несподіваною витівкою. З'явилося відео, в якому він підходить до чиїхось ніг, закинутих на спинку стільця, і вдає, ніби намагається їх облизати. Судячи з усього, ноги належать самій Наді, яку витівка чоловіка неабияк насмішила.
"Фуууу, о боже мій", - вимовляє співачка за кадром.
Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".
Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".