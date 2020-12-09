Реальна зовнішність екс-солістки групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої стала предметом гарячих суперечок в Мережі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 30-річної зірки в Instagram опублікований цікавий фотоколаж, де співачка представлена в нафарбованому вигляді й без макіяжу.

Зокрема, красуні "витерли" очі та губи: яскравість Надя, звичайно, втратила, але зате проявилася жіноча ніжність, натуральність і якась загадковість.

На всіх кадрах Дорофєєва постала в золотистій сорочці, з зібраним ззаду волоссям.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Сміло...але такій красі можна))) люблю❤️"

"Які щічки)))"

"без макіяжу навіть краще"

"я і не помітив відмінності"

"Без косметики (жах"

Раніше ми повідомляли, в Мережі показали фото Наді в зухвалому вбранні. Зірка робила селфі, будучи в чорно-білій сукні, зона декольте якої гідна пензля художника. А спокусливий виріз може підняти градус.

Дорофєєва з двома милими високими хвостиками грайливо подивилася в камеру.

"Як вам образ @nadyadorofeeva? Поставимо ♥️?", - підписав фото автор поста.

"Клас❤️"; "Шикарний⚡"; "Супер😍";" Шик, блиск💖"; " класний чохол і я думаю всі ж помітили що Надя причепила 1 страз там де яблуко відкушене? 😂 🙂 ♥ ️ ❤", - коментували користувачі.

Крім того, ми писали, що чоловік Дорофєєвої співак Володимир Дантес епатував публіку несподіваною витівкою. З'явилося відео, в якому він підходить до чиїхось ніг, закинутих на спинку стільця, і вдає, ніби намагається їх облизати. Судячи з усього, ноги належать самій Наді, яку витівка чоловіка неабияк насмішила.

"Фуууу, о боже мій", - вимовляє співачка за кадром.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".