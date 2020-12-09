Кабінет Міністрів визначився з термінами тотального локдауну і новими обмеженнями

Як повідомляє Politeka.net, карантин в Україні вирішили посилити з 8 до 24 січня 2021 року, таким чином на Новий Рік і в Різдво діятиме більш м'який режим. Про таке рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 9 грудня.

На час локдауну в Україні введуть більш жорсткі обмеження і вимоги щодо санітарно-епідемічної безпеки. Як пише "Обозреватель" з посиланням на джерела, заборонять роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, виключення зроблять лише для тренувань спортсменів з національних збірних, скасують всі масові заходи, крім офіційних спортивних змагань. У готелях кафе і ресторани будуть працювати з 6 до 11 годин, весь інший час постояльці зможуть замовити їжу виключно в свої номери. Кабмін також розпорядився закрити всі ринки і навчальні заклади, крім дошкільних і спеціальних.

Згідно з постановою, можна буде поїсти в закладах громадського харчування в аеропортах, купити в магазинах засоби гігієни та зв'язку, ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ товарами дозволена тільки у форматі адресної доставки. Українці також зможуть сходити в перукарні або салони краси, попередньо записавшись на прийом.

Кабмін також продовжив режим надзвичайної ситуації по всій країні і термін карантину до 28 лютого 2021 року. До цього дня в Україні діятимуть колишні обмеження за невеликими винятками. Так Ресторани, бари і кафе зможуть працювати з 7 до 23 годин, при цьому не можна проводити розрахунок після 22 годин, за винятком доставки і замовлень на винос.

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