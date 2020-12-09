Кабинет министров определился со сроками тотального локдауна и новыми ограничениями

Как сообщает Politeka.net, карантин в Украине решили ужесточить с 8 до 24 января 2021 года, таким образом на Новый Год и в Рождество будет действовать более мягкий режим. Об этом идет речь в постановлении правительства, которое приняли на заседании 9 декабря.

На время локдауна в Украине введут более жесткие ограничения и требования по санитарно-эпидемической безопасности. В частности, запретят работу спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, исключения сделают лишь для тренировок спортсменов из национальных сборных, отменят все массовые мероприятия, кроме официальныъ спортивных соревнований. В отелях кафе и рестораны будут работать с 6 до 11 часов, все остальное время постояльцы смогут заказать еду исключительно в свои номера. Кабмин также распорядился закрыть все рынки и учебные учреждения, кроме дошкольных и специальных.

Согласно постановлению, можно будет поесть в заведениях общепита в аэропортах, купить в магазинах средства гигиены и связи, торговля другими товарами разрешена только в формате адресной доставки. Украинцы также смогут сходить в парикмахерские или салоны красоты, предварительно записавшись на прием.

Кабмин также продлил режим чрезвычайной ситуации по всей стране и срок карантина до 28 февраля 2021 года. До этого дня в Украине будут действовать прежние ограничения за небольшими исключениями. Так рестораны, бары и кафе смогут работать с 7 до 23 часов, при этом нельзя проводить расчет после 22 часов, за исключением доставки и заказов на вынос.

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