Йдуть кращі, реанімація допомагає не всім...

У Збройних силах України все більше бійців потрапляють до лікарні

Так, командування медичних сил ЗСУ у Facebook повідомляє, що у ЗСУ за минулу добу виявили 111 нових випадків зараження коронавірусом. Від уханьскої зарази пішли з життя вже 30 військових.

Також відомо, що за 8 грудня госпіталізували дев'ять осіб. Решта лікуються вдома.

Зазначається, що вчора помер військовослужбовець з Вінницької області. Він отримав позитивний результат ПЛР-тесту ще 25 листопада.

Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала. За наявною інформацією хворий мав супутні хронічні захворювання.

Всього станом на 10:00 9 грудня у ЗСУ на коронавірус хворіють 3120 осіб. Одужали за період епідемії – 8309 осіб. На ізоляції в лікарнях, в тому числі самоізоляції, знаходяться 527 осіб.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 9 грудня, в Україні офіційно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної інфекції. З них 12 585 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 14 204 особи (+276 за добу), а 451 118 пацієнтів (+14 554 за добу) повністю перемогли хворобу.

Нагадаємо, китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

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