Уходят лучшие, реанимация помогает не всем...

В Вооруженных силах Украины все больше бойцов попадают в больницу

Так, командование Медицинских сил ВСУ в Facebook сообщает, что в ВСУ за прошлые сутки обнаружили 111 новых случаев заражения коронавирусом. От уханьской заразы ушли из жизни уже 30 военных.

Также известно, что за 8 декабря госпитализировали девять человек. Остальные лечатся дома.

Отмечается, что вчера умер военнослужащий из Винницкой области. Он получил позитивный результат ПЦР-теста еще 25 ноября.

Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведена интенсивная терапия к сожалению положительного результата не дала. По имеющейся информации болен имел сопутствующие хронические заболевания.

Всего по состоянию на 10:00 9 декабря в ВСУ COVID-19 болеют 3120 человек. Выздоровели за период эпидемии – 8309 человек. На изоляции в больницах, в том числе самоизоляции, находятся 527 человек.

Напомним, что по состоянию на утро среды, 9 декабря, в Украине официально подтверждены 845 343 случая коронавирусной инфекции. Из них 12 585 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 14 204 человека (+276 за сутки), а 451 118 пациентов (+14 554 за сутки) полностью победили болезнь.

Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны.

Также Politeka писала, что вирус в Украине все чаще поражает детей, названы последние жертвы.