Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про подарунки
На фото Котова позує в піжамі і шортиках. Красуня в руках тримає чашку з напоєм, а волосся залишила розпущеним. Тетяна не бентежачись хвалиться худими ніжками і чудовою посмішкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Самі небажані подарунки!
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Чоловікам звичайно ще в лютому набридли шкарпетки, парфуми, бритви і гуртки. Так що сміливо можете їх не купувати!
А ось нам дівчатам точно не потрібно дарувати: м'які плюшеві іграшки, посуд і приладдя для кухні, даремні Статуетки і навіть духи, якщо точно не впевнені, що вона мріяла про таких. Взуття та одяг теж не найкращий подарунок, якщо це вимушена необхідність або куплено на власний смак. Ну і всякі шоколадки і солодощі краще залишити для дітей", - написала Котова під фото.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Посуд, який мені не до смаку. Косметика, якою я не користуюся", " Тетяна, яка на вас класна піжамка. Я б була рада таку на Новий Рік отримати", "неймовірна русалочка".
Ми писали, що колишня солістка популярного тріо "ВІА Гра" Тетяна Котова спокусила бездоганною красою, осідлавши стілець.
Так, на фотографії Котова позує в міні-топі червоного кольору і спідниці з розрізом. Дівчина ефектно вмостилася на стільці, поглядаючи в сторону.
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