Бывшая участница коллектива «ВИА Гра», модель и певица Татьяна Котова, предстала в соблазнительном образе

Звезда каждый раз балует своих поклонников горячими фотографиями, а также интересными постами, передает Politeka.net. В этот раз Котова предстала в обтягивающем топике без белья, из которого пробивалось самое сокровенное.

Тонкая ткань одежды обтянула пышные формы, которые приковывали к себе взгляд. Также тонкая талия и плоский животик выглядели впечатляюще.

Красотка позировала без штанов - в одних белоснежных трусиках.

"На днях подтвердилось, что... Самая большая ложь в жизни — это такие фразы, как:

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- Да мы всего по одному бокальчику

- Все, больше не пью

- Мы вам перезвоним

- Лягу спать пораньше

- Сделаю это завтра

- Надо обязательно встретиться

- С завтрашнего дня точно на диету

- Перезвоню через 5 минут

- Завтра отработаю

- Ни за что не вернусь к бывшему

- Уже выхожу или уже подъезжаю

- Я только один кусочек

- С меня шоколадка

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Продолжим список лжи? 😂 👇🏻", - написала Котова.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Моя самая главная ложь это когда я говорю я щас уже выйду из дома😄😄", "Я все понял ,все осознал 🤣", "Я очень часто кстати говорю такую фразу как с меня шоколадка😂😂😂", "Привет Татьяна🔥🌹! Фото назову!Субботний дисертик🍰😁😜👌! Это не ложь 😁! Это душевный самообман🤗! После нового года брошу курить🤗😁!!!", "Добрый день любимка🌼🌹🌷👌! Больше не буду комментировать посты твои😆👍! И комментирую опять😆😂👍! Фото кекси🍰🌼🔥😙👌!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Котова показала бюст и довела до мурашек.

Еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова в соблазнительном топе посветила наливными "яблочками".

Также Politeka сообщала, что экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова засветила свою сестренку-красотку без одежды.