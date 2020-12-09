Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о подарках

На фото Котова позирует в пижаме и шортиках. Красотка в руках держит чашку с напитком, а волосы оставила распущенными. Татьяна не смущаясь хвастается худыми ножками и превосходной улыбкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самые нежеланные подарки!

Давайте составим топ-плохих подарков на Новый год.

Мужчинам конечно ещё в феврале надоели носки, духи, бритвы и кружки. Так что смело можете их не покупать!

А вот нам девушкам точно не нужно дарить: мягкие плюшевые игрушки, посуду и принадлежности для кухни, бесполезные статуэтки и даже духи, если точно не уверены, что она мечтала о таких. Обувь и одежда тоже не лучший подарок, если это вынужденная необходимость или куплено на собственный вкус. Ну и всякие шоколадки и сладости лучше оставить для детей", - написала Котова под фото.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Посуда, которая мне не по вкусу. Косметика,которой я не пользуюсь", "Татьяна, какая на вас классная пижамка. Я бы была рада такую на Новый год получить", "Невероятная русалочка".

Мы писали, что бывшая солистка популярного трио «ВИА Гра» Татьяна Котова соблазнила безупречной красотой, оседлав стул.

Так, на фотографии Котова позирует в мини-топе красного цвета и юбке с разрезом. Девушка эффектно умостилась на стуле, поглядывая в сторону.

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