Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала себя и рассказала о подарках
На фото Котова позирует в пижаме и шортиках. Красотка в руках держит чашку с напитком, а волосы оставила распущенными. Татьяна не смущаясь хвастается худыми ножками и превосходной улыбкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Самые нежеланные подарки!
Давайте составим топ-плохих подарков на Новый год.
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Мужчинам конечно ещё в феврале надоели носки, духи, бритвы и кружки. Так что смело можете их не покупать!
А вот нам девушкам точно не нужно дарить: мягкие плюшевые игрушки, посуду и принадлежности для кухни, бесполезные статуэтки и даже духи, если точно не уверены, что она мечтала о таких. Обувь и одежда тоже не лучший подарок, если это вынужденная необходимость или куплено на собственный вкус. Ну и всякие шоколадки и сладости лучше оставить для детей", - написала Котова под фото.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
"Посуда, которая мне не по вкусу. Косметика,которой я не пользуюсь", "Татьяна, какая на вас классная пижамка. Я бы была рада такую на Новый год получить", "Невероятная русалочка".
Мы писали, что бывшая солистка популярного трио «ВИА Гра» Татьяна Котова соблазнила безупречной красотой, оседлав стул.
Так, на фотографии Котова позирует в мини-топе красного цвета и юбке с разрезом. Девушка эффектно умостилась на стуле, поглядывая в сторону.
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