Тільки недавно її життя змінилося

Завдяки людській небайдужості в житті маленької Богданки та її рідних відбулися позитивні зміни

Історія 9-річної дівчинки Богданки з Чернівців свого часу сколихнула громадськість. Дитина взяла на себе дорослі турботи. Дівчинка доглядала за хворими мамою і бабусею, займалася домашніми справами і при цьому встигала добре вчитися.

Наразі дівчинка та її родина завдяки допомозі волонтерів отримали покращення умов проживання - ремонт у будинку. Про це в соцмережі Facebook повідомила волонтер Марта Левченко.

Волонтер згадала, що дівчинка спала на підлозі, в будинку було страшно, лущилися стіни, гнили старі шпалери, їсти Богданочка варила на старій електричній плиточці. У неї не було часу на друзів, іграшки та ігри - адже їй довелося рано подорослішати.

Її мама, прикута до коляски, не вставала, бо не було спеціальної інвалідної коляски, вузькі двері і високі пороги роками тримали жінку в сирій і темній кімнаті, а її дочка, жодного разу не покидала межі села.

Завдяки людській небайдужості в житті Богданки та її рідних відбулися позитивні зміни. Тепер у них в будинку зроблений ремонт, закуплені нові меблі та побутова техніка, а мама дівчинки може спокійно пересуватися, адже будинок сконструювали без порогів, з розсувними дверима, спеціально обладнаним санвузлом.

"Тепер мама зможе сама виконувати свої материнські обов'язки, а Богданочка отримає своє заповітне дитинство", — розповіла волонтер.

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