Только недавно ее жизнь изменилась

Благодаря человеческому неравнодушию в жизни маленькой Богданки и ее родных произошли положительные изменения

История 9-летней девочки Богданки из Черновцов в свое время всколыхнула общественность. Ребенок взял на себя взрослые заботы. Девочка ухаживала за больными мамой и бабушкой, занималась домашними делами и при этом успевала хорошо учиться.

Сейчас девочка и ее семья благодаря помощи волонтеров получили улучшение условий проживания - ремонт в доме. Об этом в соцсети Facebook сообщила волонтер Марта Левченко.

Волонтер вспомнила, что девочка спала на полу, в доме было страшно, шелушились стены, гнили старые обои, есть Богданочка варила на старой электрической плиточке. У нее не было времени на друзей, игрушки и на игры. Ей пришлось рано повзрослеть.

Ее мама, прикованная к коляске, не вставала, потому что не было специальной инвалидной коляски, узкие двери и высокие пороги годами держали женщину в сырой и темной комнате, а ее дочь, ни разу не покидала пределы села.

Благодаря человеческому неравнодушию в жизни Богданки и ее родных произошли положительные изменения. Теперь у них в доме сделан ремонт, закуплена новая мебель и бытовая техника, а мама девочки может спокойно передвигаться, ведь дом сконструировали без порогов, с раздвижными дверями, специально оборудованным санузлом.

"Теперь мама сможет сама выполнять свои материнские обязанности, а Богданочка получит свое заветное детство ", — рассказала волонтер.

Напомним, в Черновцах пациентам с коронавирусом пришлось делать манипуляции в полумраке.

Как сообщала Politeka, медики в Черновцах еще с весны бьют тревогу из-за нехватки кислорода, однако на их обращения никто не реагирует.

Также Politeka писала, что в Черновцах ситуация с больными с коронавирусом одна из самых тяжелых в стране.