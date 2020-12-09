Землю накриє потужна магнітна буря, яка позначиться на самопочутті багатьох людей

Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН повідомила, що основний удар припаде на 10 грудня, передає Politeka.net. Фахівець присвоїли геомагнітному шторму другий рівень і прогнозують вплив середнього рівня (6 балів з 10) - такої потужності в 2020 році ще не було.

Вчені зафіксували, що 7 грудня на видимій стороні Сонця стався потужний вибух, який викинув у бік Землі рясні маси сонячної плазми. Перші частинки досягли поверхні планети вже 9 грудня, проте найважча хвиля обрушиться вночі або вранці 10 грудня і триватиме до 11 грудня, майже добу.

Плазмовий потік після спалаху розвиває швидкість до 800 кілометрів в секунду, а тому викликає сильні коливання магнітного поля. Через це у метеочутливих людей можуть початися проблеми зі сном, головні болі, шум у вухах, скачки артеріального тиску, перепади настрою. Саме згубний вплив магнітні бурі надають на людей з хворобами серця і судин, їм слід запастися необхідними ліками, попередити близьких (краще нехай побудуть поруч), не перенапружуватися і поменше нервувати. Неприємні ефекти допомагають пом'якшити здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі і спортивна розминка.

Раніше стало відомо, що одна з найпотужніших магнітних бур року припаде напередодні Дня святого Миколая, 18 грудня. Коливання можуть бути настільки сильними, що нездужає навіть витривалим людям.

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