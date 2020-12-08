Зима набирает обороты и приносит в Украину морозную погоду с сильным ветром, дождями и снегом

Как стало известно, 9-10 декабря украинцы ощутят на себе действие мощного антициклона Xavier, который должен разогнать большую часть осадков, но далеко не везде, передает Politeka.net. Синоптик Наталка Диденко поделилась свежим прогнозом погоды на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Жителям Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма стоит опасаться дождяи мокрого снега. На Украину из Европы уже надвигается циклон Yvonne, его борьба с антициклоном вызывает сильный ветер, который 9-го декабря будет дуть с Востока и Юго-Востока.

Сохранятся и морозы: ночью прогнозируется средняя температура воздуха от -4 до -10 градусов, в восточных областях будет прохладнее (до -12 градусов), на Юге - около нуля. Днем значительно потеплеет, ожидаются от -3 до +2 градусов тепла в среднем по стране, до +4 градусов на Юге, от +5 до +9 градусов на Закарпатье и в Крыму.

Ситуация кардинально изменится 10-го декабря, когда в Украину из Европы прорвется воздушная масса - она принесет теплую погоду и сильные дожди с мокрым снегом в западных, центральных, северных регионах, а также в Одесской области.

В Киеве 9-е сентября предсказывают морозным (до -4 градусов днем) и ветренным, но без осадков. На следующий день киевлян ждет падение атмосферного давление и потепление вплоть до плюсовой температуры, возможен дождь или снег с ветром. Резкий перепад могут ощутить метеозависимые и люди с болезнями сердечно-сосудистой системы, возможны перепады давления и головные боли.

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