Землю накроет мощная магнитная буря, которая скажется на самочувствии многих людей

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН сообщила, что основной удар придется на 10 декабря, передает Politeka.net. Специалисты присвоили геомагнитному шторму второй уровень и прогнозируют воздействие среднего уровня (6 баллов из 10) - такой мощи в 2020 году еще не было.

Ученые зафиксировали, что 7 декабря на видимой стороне Солнца произошел мощный взрыв, который выбросил в сторону Земли обильные массы солнечной плазмы. Первые частицы достигли поверхности планеты уже 9 декабря, однако самая тяжелая волна обрушится ночью или утром 10 декабря и продлится до 11 декабря, почти сутки.

Плазменный поток после вспышки развивает скорость до 800 километров в секунду, а потому вызывает сильные колебания магнитного поля. Из-за этого у метеочувствительных людей могут начаться проблемы со сном, головные боли, шум в ушах, скачки артериального давления, перепады настроения. Самое пагубное влияние магнитные бури оказывают на людей с болезнями сердца и сосудов, им следует запастись необходимыми лекарствами, предупредить близких (лучше пусть побудут рядом), не перенапрягаться и поменьше нервничать. Неприятные эффекты помогают смягчить здоровое питание, прогулки на свежем воздухе и спортивная разминка.

Ранее стало известно, что одна из самых мощных магнитных бурь года придется в канун Дня святого Николая, 18 декабря. Колебания могут быть настолько сильными, что непоздоровится даже выносливым людям.

Напомним, магнитные бури ударят по украинцам в декабре, названы опасные даты: "Даже в новогоднюю ночь..."

Как сообщала Politeka, декабрь обрушится на украинцев морозами и снегом, где будет холоднее всего: "до -12 градусов"

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