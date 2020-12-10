Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в новому образі для обкладинки журналу

На фото Світлана позувала в прозорій чорній сукні. Волосся у красуні були розпущеним, за які Ходченкова взялася однією рукою. Другу красуня сховала між ніжок. Дівчина сиділа боком і хвалилася своєю бездоганною красою. Образ актриса доповнила яскравими сережками і макіяжем, що зробило знімок для обкладинки ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"і це прекрасно, я теж вірю) хто вірить того наздожене", "незвичайна ви", "вчора подивилася фільм" на вістрі", дуже хороше кіно, всім рекомендую", "Пожежні, виїжджайте, тут вогонь", " ви прекрасні! Моя улюблена актриса!", "Шикарна, солодка, бажана, блаженна, Всесвіт, цариця".

Повідомлялося, що російська актриса і зірка фільмів виробництва «Квартал 95» Світлана Ходченкова похвалилася новим розкішним способом.

«Раніше мені завжди створювали образ професіонали, але сьогоднішні реалії показують, як важливо вміти деякі речі робити самій. Наприклад, малювати ідеальні стрілки », - йдеться в повідомленні.

Ми писали, що популярна російська актриса Світлана Ходченкова показала себе в спокусливому чорному міні.

Так, зірка приміряла на себе зимовий варіант маленької чорної сукні. Тепле вовняне міні в обтяжку з блискучими деталями виглядає дуже стильно і елегантно.

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