Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала результат новой фотосессии

На фото красотка позирует в блестящем платье с открытыми плечами и без белья. Девушка взялась руками за наряд, делая снимок максимально соблазнительным. Образ Светлана дополнила украшением на шее и шапочкой, из-под которой видны распущенные волосы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Великолепная Светлана Ходченкова", - подписала кадр Светлана.

Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень крутая обложка", "Это огонь", "Шикарно", "В чудеса,любовь и хороших людей - я тоже верю", "Богиня", "Светлана, вы очень красивая", "Похожа на Алиссу Милано", "Всего хорошего вам, привет из Праги", "Чудесно", "Красотка", "Привет из Ташкента", "Светлана, вы очень красивая", "Моя Света. Люблю".

Сообщалось, что популярная российская актриса Светлана Ходченкова показала себя в соблазнительном черном мини.

На фото актриса позирует в гримерке в стильном образе. Так, звезда примерила на себя зимний вариант маленького черного платья. Теплое шерстяное мини в обтяжку с блестящими деталями выглядит очень стильно и элегантно.

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