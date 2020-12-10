Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в новом образе для обложки журнала

На фото Светлана позировала в прозрачном черном платье. Волосы у красотки были распущенными, за которые Ходченкова взялась одной рукой. Вторую красотка спрятала между ножек. Девушка сидела боком и хвасталась своей безупречной красотой. Образ актриса дополнила яркими серьгами и макияжем, что сделало снимок для обложки еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальных сетях.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комплименты:

"и это прекрасно, я тоже верю) кто верит того настигнет", "Необыкновенная Вы", "Вчера посмотрела фильм "На острие", очень хорошее кино, всем рекомендую", "Пожарные, выезжайте, здесь огонь", "Вы прекрасны! Моя любимая актриса!", "Шикарная, сладкая, желанная, блаженная, вселенная, царица".

Сообщалось, что российская актриса и звезда фильмов производства «Квартал 95» Светлана Ходченкова похвасталась новым роскошным образом.

«Раньше мне всегда создавали образ профессионалы, но сегодняшние реалии показывают, как важно уметь некоторые вещи делать самой. Например, рисовать идеальные стрелки», - говорится в сообщении.

Мы писали, что популярная отечественная актриса Светлана Ходченкова похвасталась собой в пикантном темном мини.

Так, Светлана надела на себя зимний вариант миниатюрного темного платья. Теплое шерстяное мини в обтяжку с блестящими деталями выглядит очень горячо и соблазнительно.

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