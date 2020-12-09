Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як релаксує

На кадрах Бех лежить у воді джерела в купальнику. Красуня витягла ніжки вперед і ніжилася, насолоджуючись кожною миттю. Романчук не соромилася показати своє тіло і демонструвала всі його достоїнства. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одне з найдивовижніших місць у світі", - написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Це бомба"," прекрасні ніжки", " Вауууу .... все виглядає красиво", " як добре я можу прийти і скупатися з тобою?", "Дуже красивий! Вид теж непоганий", " виглядає приголомшливо! Мені потрібно піти туди після закінчення сезону", "Моя любов, я хочу бути з тобою", "Памуккале знаходиться в провінції Денізлі в Туреччині", "Туреччина прекрасна в цілому", "О ні, ти зіпсувала воду".

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знову порадувала шанувальників своїми ідеальними формами.

На Марії-короткий спортивний топ, а також сірі спортивні шорти і білі кросівки. На кадрі чітко видно кубики преса, а вся фігура говорить про багатогодинних тренуваннях.

Спортсменка широко посміхається в камеру і виглядає абсолютно задоволеною собою.

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