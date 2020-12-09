Известная легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как релаксирует

На кадрах Бех лежит в воде источника в купальнике. Красотка вытянула ножки вперед и нежилась, наслаждаясь каждым мгновением. Романчук не стеснялась показать свое тело и демонстрировала все его достоинства. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Одно из самых удивительных мест в мире", - написала звезда под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Это бомба", "Прекрасные ножки", "Вауууу .... все выглядит красиво", "Как хорошо я могу прийти и искупаться с тобой?", "Очень красивый! Вид тоже неплохой", "Выглядит потрясающе! Мне нужно пойти туда после окончания сезона", "Моя любовь, я хочу быть с тобой", "Памуккале находится в провинции Денизли в Турции", "Турция прекрасна в целом", "О нет, ты испортила воду".

Сообщалось, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук снова порадовала поклонников своими идеальными формами.

На Марии – короткий спортивный топ, а также серые спортивные шорты и белые кроссовки. На кадре отчетливо видны кубики пресса, а вся фигура говорит о многочасовых тренировках.

Спортсменка широко улыбается в камеру и выглядит абсолютно довольной собой.

Напомним, Бех-Романчук сверкнула самыми рельефными местами в спортивном мини

А еще Politeka писала, что Бех-Романчук потрясла аппетитными "персиками" в узком топе на пробежке

Также Politeka писала, что сочная Марина Бех-Романчук в мини-бикини застыла ради горячего кадра



