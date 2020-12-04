Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя после тяжелой недели

На фото Бех позирует в синем топе и шортиках. Красотка дополнила образ очками, а волосы собрала в хвостик. Девушка стояла на стадионе, демонстрируя рельефный пресс. Кадр получился очень интересным и мотивирующим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Непростая неделя для меня! Я жду выходных", - написала Бех под снимком.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты очень милая", "Вот. Но почему это непросто, понимаете?", "Ты смотришь, огненная девочка! Поистине вдохновляет многих, даже профессиональных спортсменов", "Мой красивый ангел", "Вы теряете пресс", Пожалуйста, проверьте свои глаза, ведь это невероятно волшебно".

Ранее мы сообщали, что отечественная легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила фанатов, показав «высший пилотаж» в одном купальнике.

«Памуккале - это что-то уникальное и фантастическое», - говорится в сообщении.

Мы писали, что известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сверкнула роскошным женским образом посреди макового поля.

Девушка была одета в белое платье в черный горошек. На голове у нее красовалась огромная шляпа, которая местами прикрывала лицо спортсменки.

Напомним, Бех-Романчук потрясла аппетитными "персиками" в узком топе на пробежке

А еще Politeka сообщала, что Марина Бех-Романчук показала роскошное тело в действии, устроив пробежку в микрошортиках

Также Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в мини-шортиках устроила встряску стальному "орешку"



