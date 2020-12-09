Норвезька модель Хільде Осланд, відома завдяки титулу "найкрасивішої жінки в світі", порадувала фото з пляжу

Популярна модель з яскравою зовнішністю намагається привертати увагу до себе самими різними образами, які приміряє в рамках просування брендів, з якими співпрацює. Дівчина рекламує в основному Спортивний одяг і нижню білизну, проте намагається завжди вибирати різні кольори і дизайн, щоб не повторюватися занадто сильно.

Велика частина кадрів Хільде зроблена при цьому на пляжі або вдома, так як зірка вважає за краще влаштовувати зйомку на комфортній для неї території. На фан-акаунтах в Instagram також можна побачити безліч пікантних фото.

На одному з фото модель позувала в світлому купальнику небесно-блакитного відтінку без принтів і прикрас. Образ Хільде для відпочинку на пляжі доповнили лише сережки-кільця, пов'язка для волосся і макіяж з природним ефектом.

Ось що пишуть в мережі:

"Неймовірна жінка👍; любов кипить❤️; ідеально 👍; хороші картинки ❤❤❤; прямо зараз дитинко ти робиш нас щасливими!!! 👅 🍑 🍆 🍑 ; вона була б дівчиною моєї мрії; ідеально📸; Вау, ситуація, яка розбурхує мої інстинкти; абсолютно сподобалося там, на пляжі Скарборо, Хоча я в Сіднеї абсолютно закохався в Перт, захід в цьому ритмі був приголомшливим😊; ви така чудова, леді, топ-модель, топ-модель, дуже мила».

Ми також писали, що популярна модель прославилася після того, як змінила професію економіста на кар'єру співачки. Дівчина не тільки перемогла у відомому в своїй країні пісенному конкурсі, а й почала активно просувати свою творчість. Проте, з часом Хільде зрозуміла, що їй зовнішність приносить ще більший дохід.

Кожна рекламна фотосесія дівчини швидко набирала популярність в мережі, тому тепер Осланд з легкістю влаштовує рекламні зйомки навіть вдома в простій обстановці. Рекламуючи білизну і купальники, спортивна красуня не залишає нікого байдужим.

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