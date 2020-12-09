Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", порадовала фото из пляжа
Популярная модель с яркой внешностью старается привлекать внимание к себе самыми разными образами, которые примеряет в рамках продвижения брендов, с которыми сотрудничает. Девушка рекламирует в основном спортивную одежду и нижнее белье, однако старается всегда выбирать разные цвета и дизайн, чтобы не повторяться слишком сильно.
Большая часть кадров Хильде сделана при этом на пляже или дома, так как звезда предпочитает устраивать съемку на комфортной для нее территории. На фан-аккаунтах в Инстаграм также можно увидеть множество пикантных фото.
На одном из фото модель позировала в светлом купальнике небесно-голубого оттенка без принтов и украшений. Образ Хильде для отдыха на пляже дополнили лишь серьги-кольца, повязка для волос и макияж с естественным эффектом.
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Вот что пишут в сети:
«Невероятная женщина👍; любовь кипит❤️; Идеально 👍; Хорошие картинки ❤❤❤; прямо сейчас детка ты делаешь нас счастливыми!!! 👅🍑🍆вид на персик и закат🍑; она была бы девушкой моей мечты; Идеально 📸; Вау, ситуация, которая будоражит мои инстинкты; Абсолютно понравилось там, на пляже Скарборо, хотя я в Сиднее абсолютно влюбился в Перт, закат в этом ритме был потрясающим 😊; Вы такая замечательная, леди, топ-модель, топ-модель, очень милая».
Мы также писали, что популярная модель прославилась после того, как сменила профессию экономиста на карьеру певицы. Девушка не только победила в известном в своей стране песенном конкурсе, но и начала активно продвигать свое творчество. Тем не менее, со временем Хильде поняла, что ей внешность приносит еще больший доход.
Каждая рекламная фотосессия девушки быстро набирала популярность в сети, поэтому теперь Осланд с легкостью устраивает рекламные съемки даже дома в простой обстановке. Рекламируя белье и купальники, спортивная красотка не оставляет никого равнодушным.
Напомним,
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