Супермодель з Бразилії Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила фігурою в екстра-міні

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

Так, красуня позує в екстра-міні спідниці й облягаючому топі, ефектно демонструючи достоїнства фігури на камеру. Образ Олівейра вирішила доповнити чорними туфлями на підборах і невеликою сумочкою. Попри те, що кадри не були як-небудь підписані, її шанувальники високо оцінили витівку кумира.

"Фантастична», «дуже мило», «це справжня пожежа», «так виглядає досконалість», «миленька красуня», «моя дорога – ти виглядаєш бездоганно», «це щось неймовірне», "небезпечна красуня Жизель",-пишуть вони.

До цього ми розповідали, що супермодель Жизель Олівейра з Victoria's Secret одягла бездоганні форми смужкою тканини, звівши шанувальників з розуму

"Новий шмот", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Олівейра позує, одягнувшись в «лимонний» наряд, який бездоганно підкреслював її ідеальне тіло. Шанувальники не змогли пройти повз, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

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