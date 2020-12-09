Супермодель из Бразилии Жизель Оливейра, которая является ангелом Victoria’s Secret, впечатлила фигурой в экстра-мини

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

Так, красотка позирует в экстра-мини юбке и облегающем топе, эффектно демонстрируя достоинства фигуры на камеру. Образ Оливейра решила дополнить черными туфлями на каблуке и небольшой сумочкой. Несмотря на то, что кадры не были как-либо подписаны, ее поклонники высоко оценили выходку кумира.

«Фантастическая», «очень мило», «это настоящий пожар», «так выглядит совершенство», «миленькая красотка», «моя дорогая – ты выглядишь безупречно», «это что-то невероятное», «опасная красотка Жизель», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что супермодель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret облачила безупречные формы полоской ткани, сведя поклонников с ума

«Новый шмот», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Оливейра позирует, облачившись в «лимонный» наряд, который безупречно подчеркивал ее идеальное тело. Поклонники не смогли пройти мимо, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

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