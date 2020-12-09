Години роботи ресторанів, кафе та інших закладів громадського харчування будуть змінені за рішенням Кабміну
На сьогоднішній день вони можуть працювати тільки до 22:00, проте на новому засіданні Кабміну глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що час роботи закладів буде продовжено до 23:00. У той же час, міністр уточнив, що працювати заклади громадського харчування будуть з певним обмеженням: «із забороною проведення розрахункових операцій після 22:00».
Степанов пояснив, що таким чином, відвідувачі повинні будуть розрахуватися не пізніше 22:00, однак після цього зможуть ще годину посидіти в закладі.
Уряд взяв день на доопрацювання цієї ініціативи. Повідомляється, що нове правило карантину почне діяти відразу після публікації відповідної постанови.
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Також раніше Степанов повідомив, що в новорічну ніч для закладів харчування буде зроблено виняток: вони зможуть працювати до першої години ночі.
Нагадаємо, що раніше Кабмін визначився з термінами локдауну в Україні. Так, карантин в Україні вирішили посилити з 8 до 24 січня 2021 року, таким чином на Новий Рік і в Різдво буде діяти більш м'який режим. Про таке рішення прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 9 грудня.
На час локдауну в Україні введуть більш жорсткі обмеження і вимоги щодо санітарно-епідемічної безпеки.
Нагадаємо, новий локдаун оголошений, прем'єр Шмигаль оголосив терміни і обмеження: "на Новий рік буде...".
Як повідомляла Politeka, локдаун в Україні оголошено: що буде під забороною і кого це торкнеться, "дозволять працювати...".
Також Politeka писала, що новий локдаун в Україні: коли харків'яни будуть змушені сидіти вдома, деталі заборон.