Часы работы ресторанов, кафе и других заведений общественного питания будут изменены по решению Кабмина

На сегодняшний день они могут работать только до 22:00, однако на новом заседании Кабмина глава Минздрава Максим Степанов объявил, что время работы заведений будет продлено до 23:00. В то же время, министр уточнил, что работать заведения общественного питания будут с определенным ограничением: «С запретом проведения расчетных операций после 22:00».

Степанов пояснил, что таким образом, посетители должны будут рассчитаться не позже 22:00, однако после этого смогут еще час посидеть в заведении.

Правительство взяло день на доработку этой инициативы. Сообщается, что новое правило карантина начнет действовать сразу после публикации соответствующего постановления.

Также ранее Степанов сообщил, что в новогоднюю ночь для заведений питаний будет сделано исключение: они смогут работать до часу ночи.

Напомним, что ранее Кабмин определился со сроками локдауна в Украине. Так, карантин в Украине решили ужесточить с 8 до 24 января 2021 года, таким образом на Новый Год и в Рождество будет действовать более мягкий режим. О таком решении премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время заседания правительства 9 декабря.

На время локдауна в Украине введут более жесткие ограничения и требования по санитарно-эпидемической безопасности.

Напомним, новый локдаун объявлен, премьер Шмыгаль огласил сроки и ограничения: "На Новый год будет...".

Как сообщала Politeka, локдаун в Украине объявлен: что будет под запретом и кого это коснется, "разрешат работать...".

Также Politeka писала, что новый локдаун в Украине: когда харьковчане будут вынуждены сидеть дома, детали запретов.