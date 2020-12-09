Зірка студії "Квартал 95" Марта Адамчук вразила стильним образом у капелюсі та шкірі

Артистка "Жіночого кварталу" вразила шанувальників новим чорно-білим фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Марта, яка зазвичай віддає перевагу більш жіночні образи з сукнями і фатальними вирізами, на цей раз вирішила приміряти більш суворий стиль. Так, для фото артистка вибрала чорну шкіряну куртку, Темний штани і кофту.

Головною родзинкою образу гумористки став капелюх з широкими полями, який надав знімку атмосферності. Адамчук сидить на підлозі, недбало закинувши руку на зігнуту ногу і злегка нахиливши голову.

Судячи з усього, її фото сильно вразило її колегу по "Кварталу" Лєру Кекелію.

"Увау. Це офігенно!",- написала вона.

Шанувальники Марти також не змогли пройти повз.

"Ось так подобається!", "Ви один одного з Веріком фотографували? Супер", " яка ти офігенна!", "думав Мадонна", "Круто!!!! Красуня", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося фото, на якому щаслива Адамчук стоїть в обіймах людини в костюмі гігантської панди. При цьому артистка одягнена в чорну сукню і довгу червону накидку. Вона весело сміється і явно задоволена тим, що відбувається.

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