Звезда студии «Квартал 95» Марта Адамчук впечатлила стильным образом в шляпе и коже
Артистка «Женского Квартала» впечатлила поклонников новым черно-белым фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.
Марта, которая обычно предпочитает более женственные образы с платьями и роковыми вырезами, на этот раз решила примерить более суровый стиль. Так, для фото артистка выбрала черную кожаную куртку, темный штаны и кофту.
Главной изюминкой образа юмористки стала шляпа с широкими полями, которая придала снимку атмосферности. Адамчук сидит на полу, небрежно закинув руку на согнутую ногу и слегка наклонив голову.
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Судя по всему, ее фото сильно впечатлило ее коллегу по «Кварталу» Леру Кекелию.
«Увау. Это офигенно!», - написала она.
Поклонники Марты также не смогли пройти мимо.
«Вот так нравится!», «Вы друг друга с Вериком фотографировали? Супер», «Какая ты офигенная!», «думал Мадонна», «Круто!!!! Красуня», - пишут люди.
Ранее мы писали, что в сети появилось фото, на котором счастливая Адамчук стоит в объятиях человека в костюме гигантской панды. При этом артистка одета в черное платье и длинную красную накидку. Она весело смеется и явно довольна тем, что происходит.
Напомним, жгучая красотка из «Квартал 95» засветилась в объятиях «волосатого» гиганта: «Хороший и мягкий».
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