Тарифи на електроенергію в Україні піднімуть з 1 січня 2021 року

У Кабміні стверджують, що зараз в середньому кожен кіловат/год обходиться в 1,1 грн (за перші 100 платимо 90 копійок, а за кожен наступний – 1,68 грн). Цієї суми не вистачає на те, щоб навіть доставити струм, пише «Обозреватель».

Відзначається, що на першому етапі підвищення може скласти 30%.

Таким чином, сім'я, яка зараз платить за електроенергію 250 грн на місяць, вже в січні може заплатити близько 325 грн.

Пільги при споживанні невеликої кількості електроенергії швидше за все залишать. Тариф складатиметься з двох частин: першу потрібно буде платити тим, хто витрачає мало і економить, а другу – українцям, які активно витрачають електрику.

Експерти підкреслюють, що рішення про підвищення тарифів на електроенергію назріло вже давно. Справа в тому, що тарифи для населення не підвищували, і все навантаження впало на промислових споживачів. Вони змушені платити більше, щоб зберегти низькі ціни для населення.

Таким чином виникає перехресне субсидування. В результаті бізнес закладає високі тарифи на електрику в свої ціни на товари і послуги, за що в результаті все одно доводиться платити простим українцям.

Економіст Борис Кушнірук заявляє, що практику перехресного субсидування вже давно пора припинити.

За його словами, жителі України зараз платять за електрику менше не тільки ніж в країнах ЄС, але і в сусідніх Росії, Молдові та Білорусі.

Але те, що низькі тарифи для населення компенсуються високими тарифами для промисловості, негативно впливає на економіку і конкурентоспроможність українських виробників.

"Враховуючи, що нам потрібно за рахунок чогось тримати якщо не баланс, то щось, що б нагадувало баланс між витратами і доходами від продажу електроенергії, нам доводиться піднімати тарифи для промисловості. Ну, хтось же повинен заплатити. Зараз за це платить промисловість", – говорить економіст.

Нагадавши, українцям додадуть нові тарифи на комуналку, у кого почнуть викачувати гроші: "платіжка повинна бути..."

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на електроенергію, в Кабміні зробили термінову заяву.

Також Politeka писала, що новий тарифний удар доконає українців, кого чекає різке подорожчання комуналки.